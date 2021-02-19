Сенатор Пушков рассказал, с какими трудностями столкнется Россия в этом году

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19 февраля 2021, 17:46 Источник: «ФедералПресс»

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Российский сенатор Алексей Пушков перечислил проблемы, которые России предстоит решить в 2021 году. Вакцинацию Пушков отнес к "общечеловеческим вызовам". Власти каждой страны должны продолжить борьбу с коронавирусом.

Сенатор также высоко оценил действия правительства России, которое смогло остановить быстрое распространение COVID-19.

Также Пушков причислил к глобальным проблемам превращение соцсетей в "информационное оружие". США показали свои возможности в цензуре политических высказываний, когда удалили страницы Дональда Трампа с практически всех ресурсов. Это означает, что они могут также расправиться и с российскими порталами.

К значимым российским вызовам 2021 года сенатор относит смену администрации в США. Отношения между странами могут ухудшиться, но РФ следует стараться избегать прямых политических конфликтов.

Приоритетом российских властей в 2021 году должно быть улучшение социального положения россиян, а также стимуляция роста экономики вследствие постепенного выхода из пандемии, отметил Пушков.

Пушков назвал "комплексом неполноценности" восхищение мнением Запада о "Спутнике V".