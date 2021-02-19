В Адыгее социальное дистанцирование уменьшили с полутора до одного метра

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19 февраля 2021, 17:20

Фото: сайт администрации г. Майкопа

Власти Адыгеи приняли решение смягчить ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован 19 февраля.

В частности, разрешено проведение культурно-массовых мероприятий, организация которых возможна только при 50-процентной наполняемости помещений, масочном режиме и социальном дистанцировании. Это не касается банкетов, которые все еще находятся под запретом. Закрытыми должны оставаться и танцполы.

В организациях общепита введен ряд послаблений: между столиками не требуются перегородки, снимаются ограничения с фуд-кортов. Отменяется часть ограничений по наполняемости общественного транспорта, но сохраняется требование по соблюдению социального дистанцирования, которое уменьшено с 1,5 метров до одного, и масочного режима.

Ранее сообщалось, что в Адыгее объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада.