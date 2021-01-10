В Адыгее объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада

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10 января 2021, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт администрации Майкопа

В Адыгее из-за сильного снегопада объявили экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, мокрый снег будет идти как минимум до середины вторника. Из-за сложных погодных условий жителей республики предупредили о возможных отключениях электроэнергии, а также об образовании гололеда. В этой связи водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Накануне в Адыгее воздух прогрелся до +17 градусов, все январские дни в республике было безоблачно и без осадков.

Ранее сообщалось, что в Адыгее ученикам 5-8 и 10 классов продлили дистанционное обучение.