В Адыгее объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада
10 января 2021, 17:19[ «Аргументы Недели» ]
В Адыгее из-за сильного снегопада объявили экстренное предупреждение.
По данным синоптиков, мокрый снег будет идти как минимум до середины вторника. Из-за сложных погодных условий жителей республики предупредили о возможных отключениях электроэнергии, а также об образовании гололеда. В этой связи водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
Накануне в Адыгее воздух прогрелся до +17 градусов, все январские дни в республике было безоблачно и без осадков.
Ранее сообщалось, что в Адыгее ученикам 5-8 и 10 классов продлили дистанционное обучение.
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