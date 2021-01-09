В Адыгее ученикам 5-8 и 10 классов продлили дистанционное обучение
9 января 2021, 17:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Адыгеи после новогодних каникул продлили дистанционное обучение ученикам 5-8 и 10 классов до 18 января.
По информации Минобрнауки Адыгеи, с понедельника, 11 января, на очное обучение выходят ученики 1-4, а также 9 и 11 классов школ республики. Ученики 5-8 и 10 классов до 18 января будут находиться на дистанционном обучении. С 18 января очное обучение начнется уже для всех школьников Адыгеи.
Организации системы дополнительного образования детей до 18 января будут работать в дистанционном режиме.
Ранее сообщалось, что в Адыгее установлен суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом.
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