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В Адыгее ученикам 5-8 и 10 классов продлили дистанционное обучение

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Адыгее ученикам 5-8 и 10 классов продлили дистанционное обучение
Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Власти Адыгеи после новогодних каникул продлили дистанционное обучение ученикам 5-8 и 10 классов до 18 января.

По информации Минобрнауки Адыгеи, с понедельника, 11 января, на очное обучение выходят ученики 1-4, а также 9 и 11 классов школ республики. Ученики 5-8 и 10 классов до 18 января будут находиться на дистанционном обучении. С 18 января очное обучение начнется уже для всех школьников Адыгеи.

Организации системы дополнительного образования детей до 18 января будут работать в дистанционном режиме.

Ранее сообщалось, что в Адыгее установлен суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом.

ДВа

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