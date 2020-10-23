В Адыгее установлен суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом

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23 октября 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Майкоп. Фото: сайт администрации Майкопа

В Адыгее за сутки было выявлено 78 случаев заражения – это рекордная для региона цифра ежесуточных заболеваний.

Республика перешагнула рубеж в 5 тысяч случаев заболеваний за весь период пандемии. По данным регионального оперштаба, сейчас на лечении находятся 978 человек – вдвое больше, чем в начале октября.

Число жертв коронавирусной инфекции в республике в настоящее время составляет 48 человек.

Ранее сообщалось, что в Адыгее запретили проведение всех массовых мероприятий.