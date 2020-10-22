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В Адыгее запретили проведение всех массовых мероприятий

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее запретили проведение всех массовых мероприятий
Здание правительства Адыгеи в Майкопе. Фото: сайт органов власти РА

Оперштаб Адыгеи принял решение запретить все массовые торжества, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Предприятия общепита работают исключительно в качестве места для питания – завтрака, обеда или ужина для отдельных лиц, банкеты и поминальные обеды запретили в категорической форме, под запретом оказались танцпол и кальян.

«На кону здоровье и жизни людей и, учитывая уровень заболеваемости, мы вынуждены идти на определенные ограничения», – написал в своем Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Накануне в Адыгее установлен абсолютный антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом – 72 человека.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи приняли решение продлить школьные каникулы до 8 ноября.

ДВа

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