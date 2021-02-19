Шхагошев считает, что Европа даже под давлением США не готова стрелять себе в ногу

Аргументы Недели → Общество 13+

19 февраля 2021, 16:42

Адальби Шхагошев. Фото: сайт ГД

Аполитичный подход плюс экономические перспективы позволят главным игрокам в ЕС просто «сделать грозный вид». Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единой Россия» Адальби Шхагошев.

Парламентарий отметил, что «призывы призывами, но, очевидно, что Евросоюз чувствует границы российского терпения, жестко обозначенные теперь уже и официальными государственными лицами, например, как Сергей Лавров и Вячеслав Володин».

«Детали новых ограничений, разногласия среди стран ЕС в отношении возможных санкций против России означают, что стратегия предсказуемо важнее тактики. Именно поэтому Европа, даже под давлением США, не готова стрелять себе в ногу», - отметил Шхагошев, комментируя детали новых ограничений, озвученные Bloomberg.