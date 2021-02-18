Bloomberg: новые санкции ЕС против России могут быть одобрены к марту

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18 февраля 2021, 19:34 Источник: Bloomberg

флаг ЕС, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что новые санкции Евросоюза против РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального могут одобрить к марту. При этом в этот раз они будут касаться «официальных лиц и организаций, которые, напрямую причастны к этому делу».

В источнике говорится, что представители стран ЕС 22 февраля могут достичь договоренностей, касающихся последующего введения санкций. При этом «принципиальное согласие министров иностранных дел относительно данных мер станет первым шагом», пояснил собеседник, близкий к ситуации. Несмотря на то, что решение ввести санкции пользуется в ЕС широкой поддержкой, некоторые страны «опасаются сжигать все мосты» в отношениях с Россией, а также не хотят «усиления влияния Китая на РФ».

Отмечается, что в число таких государства входят Германия и Италия. Они останавливают свое внимание на том, что рестрикции «не должны закрыть дверь» для взаимодействия с Москвой и навредить экономическим интересам ЕС.