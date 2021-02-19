Климов заявил, что любые зарубежные вмешательства по делу Навального будут пресекаться

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19 февраля 2021, 16:21 Источник: eadaily.com

Андрей Климов. Фото: сайт СФ

Глава Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что любые попытки диппредставительств повлиять на ход суда по уголовным делам в отношении Алексея Навального будут пресекаться.

Сенатор посоветовал не забывать, что по Конституции РФ правосудие в России осуществляется только судом, а судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.

«Комиссия будет внимательно следить за реакцией и оценками итогов судебных заседаний со стороны иностранных государств и их диппредставительств», - сказал он.

Климов также добавил, что любые попытки оказания давления на судебную систему будут восприняты как вмешательство в суверенные дела Российской Федерации.

Ранее депутат Василий Пискарев назвал «неуклюжей» попытку ЕСПЧ «выгородить» Навального.