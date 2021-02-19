Климов заявил, что любые зарубежные вмешательства по делу Навального будут пресекаться

Глава Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что любые попытки диппредставительств повлиять на ход суда по уголовным делам в отношении Алексея Навального будут пресекаться.
Сенатор посоветовал не забывать, что по Конституции РФ правосудие в России осуществляется только судом, а судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.
«Комиссия будет внимательно следить за реакцией и оценками итогов судебных заседаний со стороны иностранных государств и их диппредставительств», - сказал он.
Климов также добавил, что любые попытки оказания давления на судебную систему будут восприняты как вмешательство в суверенные дела Российской Федерации.
Ранее депутат Василий Пискарев назвал «неуклюжей» попытку ЕСПЧ «выгородить» Навального.
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