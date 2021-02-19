Аксенов рассказал о плюсах обильного снегопада в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 19 февраля, заявил, что обильные осадки, в частности снегопады, являются для полуострова большим плюсом в контексте ситуации с вододефицитом в республике.
Ранее сообщалось, что в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: идет снег, наблюдаются туман, гололедица и метель.
Сергей Аксенов подчеркнул, что речь идет о колоссальных осадках, однако для полусотрова – это плюс. По его словам, в нынешних условиях для республики снегопад является дополнительной возможностью пройти дальнейший сезон при наличии водных источников.
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