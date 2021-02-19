В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

В Крыму объявлено экстренное предупреждение на ближайшие несколько дней из-за угрозы схода лавин. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 19 февраля, сотрудники крымского МЧС.
Согласно последним данным, в горах Крыма будет сохраняться лавиноопасность 19, 20 и 21 февраля. В МЧС также отметили, что было принято решение с двух сторон закрыть дорогу на плато Ай-Петри.
Подчеркивается, что на территории полуострова в настоящий момент сохраняются неблагоприятные погодные условия: идет снег, местами осадки очень сильные, возникли туман, гололедица, метель. Порывы северо-западного ветра достигают 20-25 метров в секунду.
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