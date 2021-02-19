Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта

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19 февраля 2021, 13:29 Источник: ТАСС

самолет, фото: pixabay.com

Росавиация прокомментировала сообщение Министерства гражданской авиации Египта о возобновлении чартерных рейсов между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады в марте.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава подотчетного Минавиации Управления гражданской Египта Ашраф Нувейр заявил, что планируется запустить два рейса в неделю на Синай и два - в Хургаду. По его словам, российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта.