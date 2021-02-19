Россия и Египет договорились о запуске чартеров на курорты

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19 февраля 2021, 07:38 Источник: ТАСС

салон самолёта, фото: pixabay.com

Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства гражданской авиации Египта.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что первые рейсы могут отправиться на курорты уже в марте. Однако египетская холдинговая компания по управлению аэропортами и организации воздушного движения пока не располагает подобной информацией: «Ни на февраль, ни на март рейсы из России пока не запланированы».

Кроме того, глава подотчетного Минавиации Управления гражданской Египта Ашраф Нувейр заявил, что планируется запустить два рейса в неделю на Синай и два - в Хургаду. По его словам, российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта.