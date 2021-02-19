В России за сутки скончались 470 пациентов с COVID-19

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19 февраля 2021, 11:24

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 470 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 53 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 47, в Московской области – 35. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 82 396 человек.

Ранее стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ составило 13 433.