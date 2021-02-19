ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки скончались 470 пациентов с COVID-19

, 11:24

В России за сутки скончались 470 пациентов с COVID-19
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 470 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 53 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 47, в Московской области – 35. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 82 396 человек.

Ранее стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ составило 13 433. 

ЕТ

В мире

Аналитик Коротченко: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру

Аналитик Коротченко: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру

В случае нападения Киева на непризнанные ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Игорь Коротченко, российский военный аналитик.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью