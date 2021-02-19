В России за сутки скончались 470 пациентов с COVID-19
19 февраля 2021, 11:24
За прошедшие сутки в России скончались 470 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 53 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 47, в Московской области – 35. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 82 396 человек.
Ранее стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ составило 13 433.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.