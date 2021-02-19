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«Роскосмос» поздравил NASA с удачной посадкой на Марс

, 11:22

«Роскосмос» поздравил NASA с удачной посадкой на Марс
Perseverance, фото: NASA/JPL-Caltech/ globallookpress.com

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев от лица руководства поздравил NASA с успешной посадкой вездехода Perseverance на Марс. Миссия состоялась в четверг, 18 февраля.

«… поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс. Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!» - говорится в сообщении корпорации.

Ранее NASA опубликовало первые кадры с Марса после успешной посадки вездехода Perseverance в районе кратера Езеро.

БА

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