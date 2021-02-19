В посёлках Сочи восстановлено энергоснабжение

Аргументы Недели → Общество 13+

19 февраля 2021, 10:07

В ночь на 19 февраля, около двух часов, энергетики компании "Россети Кубань" вернули энергоснабжение в дома пострадавших от снегопада жителей посёлков, располагающихся в окрестностях Сочи. Электричество вернули по основной распределительной сети или при помощи передвижных резервных источников питания.



На текущий момент специалисты продолжают работать по отдельным локальным заявкам и обращениям, которые поступают от бытовых абонентов, жителей частных домов.



Больше всего, как писали ранее "Аргументы Недели", от непогоды пострадали некоторые населённые пункты Хостинского и Центрального районов курорта. В этих посёлках временно используют дизельные генераторы в то время, как энергетики продолжают устранять нарушения на линиях. После проведения восстановительных работ потребители будут переведены на основные схемы энергоснабжения.



На данный момент в восстановительных работах на объектах электросетевого комплекса в сочинском энергорайоне участвуют 173 человека в составе более, чем пятидесяти бригад компании "Россети Кубань". Последствия стихии вместе с энергетиками устраняют спасатели "Кубань-Спас", сотрудники кубанского МЧС. Специалисты также тесно взаимодействуют с городской и районными администрациями. Используется около шестидесяти единиц спецтехники.



Напомним, ещё вечером 18 февраля энергоснабжение вернули в дома половины пострадавших от разбушевавшейся стихии жителей. В отдельных населённых пунктах мокрый снег привел к частичным повреждениям на линиях электропередачи распределительных сетей 10-6-0,4 кВ.