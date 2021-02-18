В дома половины пострадавших от непогоды сочинцев вернули свет

Аргументы Недели → Общество

18 февраля 2021, 23:09

К пяти вечера сегодняшнего дня, 18 февраля, специалисты "Россети Кубань" завершили половину восстановительных работ в сочинском энергорайоне. Таким образом, 50% пострадавших от стихии сочинцев получили свет. Последствия снегопада на энергообъектах ликвидировали 173 человека в составе 51 бригады и 57 единицы спецтехники.



В энергокомпании уточнили, что наиболее пострадавшими от непогоды оказались Центральный и Хостинский районы курорта. В отдельных населённых пунктах указанных районов мокрый снег привел к частичным повреждениям на линиях электропередачи распределительных сетей 10-6-0,4 кВ. В то же время социальные объекты непрерывно обеспечивают энергией при помощи передвижных источников резервного питания – дизельных генераторов.



На помощь сочинским энергетикам пришли коллеги из соседних филиалов "Россети Кубань", а также сотрудники МЧС и спасатели. Работы по-прежнему осложняются снежными заносами на дорогах и огромными сугробами в горах.



Напомним, как сообщали ранее "Аргументы Недели", энергоснабжение населенных пунктов Сочи было нарушено снегопадом 16-17 февраля. К двум часам ночи 18 февраля свет в дома пострадавших жителей удалось вернуть. Энергетики запитали населенные пункты по линям распределительной сети, однако возобновившийся снегопад стал причиной новых аварий.



Специалисты круглосуточно отрабатывают заявки, поступающие от бытовых потребителей. Заявить о перебоях с электричеством можно по телефону контактного центра "Россети Кубань" 8-800-220-0-220 или воспользовавшись порталом светлаястрана.рф.