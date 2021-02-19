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Крымский мост впервые перекрыли из-за сильного снегопада, образовались пробки

, 09:23 Источник: РИА Новости

Крымский мост впервые перекрыли из-за сильного снегопада, образовались пробки
Крымский мост, фото: most. life/Global Look Press

Впервые после открытия Крымского моста в обоих направлениях перекрыто движение автомобилей из-за снегопада и плохой видимости. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань».

«По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что движение транспорта остановлено с 6.00. Кроме того, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и усиления ветра.

При этом на трассе «Таврида» образовались километровые пробки. Некторые люди не выходят из автомобиля с четырех часов утра. 

«Стоим в пробке уже более пяти часов. А по радио говорят, что уже все почистили», - рассказал один из водителей в Telegram-канале AMS DRIVER.

Ранее сообщалось, что число жертв аномальных морозов в семи американских штатах к настоящему моменту возросло до 34.

БА

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