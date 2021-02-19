Юрист Петропольский объяснил, как обойти «хитрые уловки» банков с ипотечным кредитом

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19 февраля 2021, 08:41 Источник: Прайм

сделка, фото: pixels.com

Юрист Алексей Петропольский заявил, что банки нередко идут на хитрые манипуляции, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном займе. По его словам, отказ от такого предложения может повлиять на процент по ипотеке.

«Довольно часто банки предлагают свою страховую компанию, которая может оказаться в 1,5–2, а иногда и в 3 раза дороже, чем сторонняя. Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите», - высказал он.

Петропольский отметил, что по закону выбор страховой компании никак не должен отразиться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки. Он добавил, что еще банки не имеют права отказать в продаже квартиры, обременённой ипотечным долгом, если клиент найдет деньги.

«Таким образом вы закроете эту ипотеку, снимется обременение и право перейдет на третье лицо — все эти нюансы оговариваются в договоре», - пояснил эксперт.