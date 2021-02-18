Эксперимент с «зеленой ипотекой» могут провести в России в 2021 году

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18 февраля 2021, 20:39 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Банк России намерен провести в этом году эксперимент по «зеленой» ипотеке, которая означает покупку жилья с высоким уровнем энергоэффективности.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Сергей Швецова, регулятор проводит эксперимент по «зелёной» ипотеке.

«Это создание таксономии и определение, что такое «зеленый» дом, что такое «зеленая» квартира и что такое «зеленая» ипотека. Кроме «зеленых» и социальных облигаций, ещё возникают вот этих два явления», – сказал Швецов.

Он также отметил, что «зеленое» финансирование предполагает выделение финансов под проект при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила свернуть льготную ипотеку и придумать системные программы.