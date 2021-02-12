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Набиуллина предложила свернуть льготную ипотеку и придумать системные программы

, 19:43 Источник: Прайм

Набиуллина предложила свернуть льготную ипотеку и придумать системные программы
Фото: сайт ГД

Льготная ипотека под 6,5% вылилась в повышение цен на жилье, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Тем не менее, по ее словам, в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы.

«Во многих регионах страны предложение не поспевало за спросом, что вызвало резкий рост цен на жилье, поэтому льготную ипотеку под 6,5% во всей стране нужно постепенно сворачивать. У нас должны быть системные программы по льготной ипотеке - для поддержки отдельных групп населения», - считает Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что льготная ипотека была очень выгодным инструментом во время острой фазы кризиса и сразу после выхода из него.

Ранее Набиуллина заявила, что в ЦБ не считают биткоин валютой.

ДВа

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