В Минэкономразвития РФ рассчитывают, что к 2024 году число самозанятых достигнет 2,5 млн человек

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18 февраля 2021, 22:34 Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

По данным Минэкономразвития РФ, общая выручка от оказанных услуг самозанятыми гражданами в 2020 году составила около 200 млрд рублей, а сумма налогов – почти 10 млрд рублей.

В настоящее время в России в качестве самозанятых зарегистрированы 1,8 млн человек. Об этом сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По ее словам, больше всего самозанятых сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, а также Татарстане. Обычно граждане не указывают сферу деятельности, в которой они планируют себя реализовать. Тем не менее, в ведомстве подсчитали, что чаще всего свою деятельность как самозанятые указхаывают водители, на втором месте по популярности - строители и ремонтники.

В ведомстве ожидают, что к 2024 число самозанятых достигнет 2,5 млн человек, а возможно и больше.

Ранее в Счетной палате предложили не медлить с переводом в постоянный режим налога на самозанятых.