В Кировской области алкоголь будут продавать с 8 утра

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18 февраля 2021, 22:14 Источник: vyatka-grad.ru

Фото: pixabay.com

Депутаты Заксобрания Кировской области поддержали изменения в закон, разрешающие реализацию алкогольной продукции не с 10 утра, как сейчас, а с 8.

По мнению авторов законопроекта, это позволит сократить продажи контрафактного алкоголя в круглосуточных магазинах, а также принесет дополнительные средства в областной бюджет.

Против данного изменения выступили в региональном МВД, отметив, что принятие ослабления может лишь усугубить обстановку. Однако 40 из 52 депутатов проголосовали за разрешение продажи алкогольной продукции с 8 часов утра.

Ранее общественник Хамзаев предложил убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов.