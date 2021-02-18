В Кировской области алкоголь будут продавать с 8 утра

Депутаты Заксобрания Кировской области поддержали изменения в закон, разрешающие реализацию алкогольной продукции не с 10 утра, как сейчас, а с 8.
По мнению авторов законопроекта, это позволит сократить продажи контрафактного алкоголя в круглосуточных магазинах, а также принесет дополнительные средства в областной бюджет.
Против данного изменения выступили в региональном МВД, отметив, что принятие ослабления может лишь усугубить обстановку. Однако 40 из 52 депутатов проголосовали за разрешение продажи алкогольной продукции с 8 часов утра.
Ранее общественник Хамзаев предложил убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов.
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