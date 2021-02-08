Общественник Хамзаев предложил убрать крепкий алкоголь из продуктовых
8 февраля 2021, 09:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых магазинов.
Хамзаев отметил, что ряды с алкоголем в небольших магазинах или крупных супермаркетах занимают значительные торговые площади, поэтому их следует продавать только в специализированных для этого местах. Общественник считает, что спиртные напитки выполняют рекламную функцию среди покупателей, в том числе детей, которые пришли для приобретения продуктов питания.
«… прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», - цитирует текст письма RT.
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