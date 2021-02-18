Объем средств россиян на счетах в банках снизился более чем на 880 млрд рублей

По данным Банка России, средства населения на счетах в банках в январе 2021 года снизились на 881 млрд рублей – это 2,7% по сравнению с предыдущим месяцев.
В ЦБ также отметили, что это произошло после 5-процентного прироста на банковских счетах россиян в декабре 2020 года.
Регулятор отмечает, что подобное снижение происходит ежегодно и связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года. Кроме этого, на счета поступают различные социальные выплаты и пенсии за январь.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений.
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