Набиуллина заявила, что банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений

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18 февраля 2021, 15:16 Источник: eadaily.com

Эльвира Набиуллина. Фото: сайт ГД РФ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила российских банкиров, что банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений.

По словам руководителя Центробанка, российская экономика находится на стадии возвращения к нормальному функционированию.

«На наш взгляд, выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее объявленный срок - 1 июля», ‑ отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Набиуллина считает, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях.