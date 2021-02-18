Ялта и Севастополь возглавили рейтинг самых популярных мест для весеннего отдыха

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18 февраля 2021, 19:25 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Эксперты провели опрос и выяснили, какие российские города выбирают туристы для путешествий предстоящей весной.

Самыми популярными направлениями для отдыха в этот период стали Ялта и Севастополь. Согласно результатам исследования, 22% туристов планируют встречать весну в Ялте, 20% – в Севастополе.

В топ российских городов для весеннего отдыха также вошли Сочи, куда хотели бы отправиться 11% туристов, и Санкт-Петербург – 10 процентов.

Ранее россияне назвали Москву лучшим местом для работы.