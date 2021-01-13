Россияне назвали Москву лучшим местом для работы

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13 января 2021, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: сайт ГД

Лучшим городом для работы в России жители страны назвали Москву.

Об этом завили 59% участников опроса сервиса «Работа.ру». На втором месте оказался Санкт-Петербург.

Северную столицу назвали лучшей для карьерного развития назвали 32% респондентов. Третью строчку занял Краснодар, за который проголосовали 27% опрошенных.

Кроме этого, в первую пятерку также вошли Сочи с 24% и Екатеринбург, «набравший» 23% голосов участников опроса.

Ранее стало известно, куда на новогодние праздники россияне ездили чаще всего.