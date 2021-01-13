В новогодние праздники россияне чаще всего ездили в Москву, Петербург и Краснодарский край

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13 января 2021, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какие маршруты по России в новогодние праздники оказались самыми популярными.

Среди авианаправлений наиболее популярными оказались Москва и Санкт-Петербург. Следующие направление были исключительно южными – россияне летали в Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Минводы и Ростов-на-Дону, сообщает RT.

На поезде россияне чаще ездили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.

Ранее сообщалось, что в России появится структура, которая займется развитием внутреннего туризма.