В новогодние праздники россияне чаще всего ездили в Москву, Петербург и Краснодарский край
13 января 2021, 07:21[ «Аргументы Недели» ]
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какие маршруты по России в новогодние праздники оказались самыми популярными.
Среди авианаправлений наиболее популярными оказались Москва и Санкт-Петербург. Следующие направление были исключительно южными – россияне летали в Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Минводы и Ростов-на-Дону, сообщает RT.
На поезде россияне чаще ездили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.
Ранее сообщалось, что в России появится структура, которая займется развитием внутреннего туризма.
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