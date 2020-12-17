В России появится структура, которая займется развитием внутреннего туризма

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17 декабря 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

В России создается структура, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы отдаем себе отсчет в том, насколько это важно и для государства», - сказал глава государства, добавив, что курирует это направление вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, как отметил президент, «активно очень включился».

Глава государства напомнил, что на программу туристического кешбэка правительство РФ в 2020 году выделило 15 млрд рублей, однако израсходовано было лишь 1,2 млрд рублей. Неизрасходованные средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на следующий год, уточнил Путин.

Ранее Путин заявил, что не делит зарубежных лидеров на хороших и плохих.