Путин заявил, что не делит зарубежных лидеров на хороших и плохих

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17 декабря 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не делит лидеров других стран на хороших и плохих, а работает с ними для достижения лучшего результата для России. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

Путин отметил, что «наши партнеры разные люди, но все они люди грамотные», и отношения с тоже разные. Что касается Китая, то, по словам Путина, у него с Си Цзиньпином дружеские отношения.

«С Эрдоганом у нас часто расходятся взгляды, но он ведет себя как мужчина, человек, который держит слово, если что-то важно для его страны, он хвостом не виляет. Он прогнозируемый», – отметил Путин.

Ранее Путин отреагировал на информацию про публикацию об «отравлении» Навального.