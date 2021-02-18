В России могут ограничить продажу сложных финансовых продуктов

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18 февраля 2021, 17:36

Фото: pixabay.com

Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов.

Как отметил один из авторов законопроекта, председатель профильного думского комитета Анатолий Аксаков, значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями и их агентами происходит из-за отсутствия на законодательном уровне единообразных требований по информированию о рисках приобретения финансовой услуги.

Парламентарий напомнил, что в 2020 году на фондовый рынок пришло 4 млн новых инвесторов-физлиц, чего Банк России не ожидал, при этом россияне покупали бумаги, не имея представления о реальных рисках по ним.

«В настоящее время перед законодателями и регулятором стоит задача максимально защитить неискушенного инвестора от всех рисков фондового рынка, которые грозят потерей всех их вложений», - заявил Аксаков.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что единая цифровая платформа занятости поможет россиянам в поисках работы.