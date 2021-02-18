Володин заявил, что единая цифровая платформа занятости поможет россиянам в поисках работы

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18 февраля 2021, 16:00

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

В Госдуму внесен законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере занятости населения.

Инициатива предусматривает создание единой для всей страны цифровой платформы в сфере трудовых отношений. Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.

«Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг, - отметил автор законопроекта, председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей.

«Кроме того, повысится качество и оперативность работы служб занятости - например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия», - сказал Володин.

Председатель ГД добавил, что депутаты обсудят законопроект с работодателями, профсоюзами и экспертами.

Ранее сообщалось, что в России многодетные получат больше возможностей для выбора дат отпуска.