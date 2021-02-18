В России многодетные получат больше возможностей для выбора дат отпуска

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18 февраля 2021, 15:04

Фото: сайт ГД

Третье, окончательное чтение прошли поправки в Трудовой кодекс, которые расширяют право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

«Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему - не больше 14 лет. В настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет», - говорится в пояснительной записке к документу.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска.

«У семьи появится возможность провести время всем вместе», ‑ отметил он.

Ранее депутаты выступили против потребления сладкой газировки.