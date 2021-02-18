Песков оценил идею Михалкова лишать гражданства за призыв к санкциям против России

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18 февраля 2021, 13:41 Источник: Интерфакс

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение Никиты Михалкова лишать гражданстава РФ за призывы к введению санкций против России.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать идею Михалкова, пресс-секретарь президента РФ сказал, что действительно, такие предложения есть. "... мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления различными рестрикциями. Эта тема весьма актуальна и понятно, что такие предложения будут обсуждаться", - сказал Песков. По его мнению, "предложения привлекают общественный интерес".

На вопрос, допускает ли он возвращение нормы, действовавшаяей в СССР, пресс-секретарь президента сказал: "Я не могу этого допускать, я не берусь говорить о том, какое именно возможно наказание".

Песков напомнимл, что предложение Михалкова не первое, ранее "предложение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска".

Режиссер Никита Михалков призвал вернуть в закон норму, позволяющую лишать россиян гражданства. Делать это он предложил в отношении тех, кто способствует введению международных санкций против России.