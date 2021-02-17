Михалков призвал в качестве наказания лишать россиян гражданства: «Мы избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 18:17 Источник: Телеканал "Россия 24"

Фото: cоцсети

Режиссер Никита Михалков призвал вернуть в закон норму, позволяющую лишать россиян гражданства. Делать это он предложил в отношении тех, кто способствует введению международных санкций против России.

Однако, как рассказал режиссер злоупотреблений в этой сфере быть не должно, "а то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано", - пояснил Михалков.

И все же, если лишать гражданства как наказание, то в первую очередь полетят головы неугодных власти оппозиционеров, считают в сети. Но Михалков уверен, что власти сумеют избежать ошибок. "Делать это надо не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны. А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...", - уточнил режиссер.

Такая правовая норма существовала в Советском Союзе, и лишить гражданства могли за то, что «лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР». Об этом и тоскует известный режиссер. «Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны", - подвел итог Михалков.