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В России за сутки скончались 480 пациентов с COVID-19

, 11:44

В России за сутки скончались 480 пациентов с COVID-19
скорая помощь, Dmitry Golubovich/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 480 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперативного штаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 42, в Московской области – 31. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 81 926 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 13 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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