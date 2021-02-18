В России за сутки выявили 13 447 новых случаев заражения COVID-19

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18 февраля 2021, 11:38

анализ крови, Rerych Zdenek/CTK

За минувшие сутки в России зарегистрировали 13 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе сегодня уточнили, что у 1 494 (11,1%) пациентов нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в Росси зарегистрировали 4 125 598 случаев заражения.