Отец Сергий заявил, что ему предложили свободу в обмен на контроль над монастырем

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2021, 10:46 Источник: URA.RU

отец Сергий, ВКонтакте

Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) выступил с заявлением из СИЗО, в рамках которого заявил, что ему предложили свободу в обмен на контроль над его религиозной общиной.

Отец Сергий также заметил, что его уголовное дело пытаются использовать в целях атаки на российские власти и РПЦ, представив монаха оппозиционером, передает URA.RU.

На прошлой неделе на адвокатов экс-настоятеля монастыря началась информационная атака. Сторонники Сергия, которые видели в нем святого, выразили уверенность в том, что юристы Павел Бабиков и Светлана Герасимова неправильно выстроили линию защиты, изобразив своего подзащитного коммерсантом, который зарабатывал на работе монастыря. Они также попытались заменить защитников на своих единомышленников, которые продвигают весьма воинственную риторику в адрес светских и духовных властей страны. Все это, по словам Бабикова, заставило его доверителя выступить с обращением, в котором он рассказал о своей вере, чистоте православия, а также поведал о том, что ему приходилось регулярно платить Екатеринбургской епархии, чтобы придерживаться своих принципов. По словам Сергия, чтобы не было реквизитов на монастырях и чтобы не нарушать благословения его духовного отца старца Кирилла, ему "пришлось заплатить несколько миллионов долларов".

Экс-настоятель своим заявлением решил продемонстрировать, что в Русскую православную церковь была "внесена страшная болезнь" – речь идет о корысти и зависти. Также он призвал руководство РПЦ и бывших руководителей Екатеринбургской епархии Викентия и Кирилла покаяться за финансовые поборы.

Более того, отец Сергий сообщил, что к нему в СИЗО дважды приходили члены общественной наблюдательной комиссии, которые предлагали закрыть уголовное дело и уехать на Афон, но лишь при условии, что он публично покается. Адвокаты не исключили, что под видом ОНК экс-схиигумена посещали представители спецслужб.