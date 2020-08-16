Митрополит Екатеринбургский Кирилл объяснил, почему схимонах Сергий не может быть восстановлен в служении

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16 августа 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ekaterinburg-eparhia.ru

Отец Сергий, фото из соцсети Вконтакте

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл объяснил, почему схимонах Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь, не будет восстановлен в служении. Обращение митрополита к православным верующим опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии.

Отец Кирилл заявил, что бывший схиигумен с 24 июля "окончательно и без надежды на восстановление извержен из священного сана". Отец Сергий был оштрафован судом после того, как видеозапись его выступления, как он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям, попала в сеть. Священник также проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. Его осудили и оштрафовали за возбуждение ненависти и за распространение фейков о коронавирусе.

Епархиальный суд признал Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана.

Как сказал митрополит, "священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", а те, кто участвует в "самовольных богослужениях", в том числе отца Сергия, "отобщают себя от церковного общения".

Бывшие воспитанники Среднеуральского женского монастыря публично рассказали о наказаниях в обители, которую захватил лишенный сана отец Сергий (в миру Николай Романов).