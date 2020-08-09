Бывшие воспитанники захваченного опальным схигуменом Сергием монастыря рассказали об избиениях

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9 августа 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Среднеуральский женский монастырь, фото из соцсети

Бывшие воспитанники Среднеуральского женского монастыря публично рассказали о наказаниях в обители, которую захватил лишенный сана отец Сергий (в миру Николай Романов).

Хритина Самушкина, которая какое-то время жила в монастыре, рассказала, что там мужчин заставляли бить детей. По словам девушки, отец Сергий давал своим приближенным людям распоряжения, абсолютно из-за любого инцидента говорил: "Идите и бейте" Воспитанница говорит, что "не заметила, когда грань дозволенного была пересечена".

Бывший воспитанник монастыря Антон Крыжановский поделился, что отец Сергей отлично манипулирует людьми, а оскорбить человека может вообще без причины, даже в храме.

Филипп Малюткин рассказал, что его били палками по ногам за то, что он, будучи ребенком, пошел купаться. По мнению юноши, многие дети выходят из этого монастыря с поломанной психикой, долгие годы восстанавливаются, но многие до сих пор не восстановились, живут в страхах и боязни.

Духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) лишили сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что он захватил обитель и удерживает монастырь незаконно.

Екатеринбургская епархия получила обращения очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в монастыре в 2009-2010 годах.