Отстраненный от служения уральский священник захватил Среднеуральский женский монастырь

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16 июня 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 66.ru

около стен монастыря, фото из соцсетей

В Среднеуральском женском монастыре произошло свержение настоятельницы - игуменьи Варвары (Крыгиной), и обитель захватил находящийся в опале схиигумен Сергий (в миру Николай Романов). Он выставил по периметру Среднеуральского женского монастыря казачьи патрули.

Отец Сергий является основателем и духовником этого монастыря. О том, что схиигумен Сергий, запрещенный в служении за призывы не подчиняться во время пандемии церковному руководству и властям, занял Среднеуральский женский монастырь, сообщил екатеринбургский портал 66.ru.

Соратник схиигумена Всеволод Могучев рассказал, что уехать пришлось и священнику Георгию Викторову, которого прислала Екатеринбургская епархия для совершения треб.

То, что монастырь вышел из-под контроля, признали в Екатеринбургской епархии. Сергия судят за то, что он ослушался митрополита Кирилла. После проклятий схимонаха в адрес Роспотребнадзора и санврачей архиепископ запретил ему проповедовать. Но игумен ослушался.