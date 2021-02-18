Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в РФ

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18 февраля 2021, 09:46

чертеж, инструменты, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какие вакансии в сфере производства являются наиболее высокооплачиваемыми. Соответствующая информация уже поступила в распоряжение журналистов.

Одну из самых высоких зарплат в сфере производства работодатели предлагают технологу отдела разработки – он может получать до 250 тыс. рублей в месяц. Такой сотрудник, помимо прочих знаний, должен иметь опыт в сфере модификации рецептур фруктовых наполнителей, а также отбора новых видов продукции.

Как сообщает RT, до 150 тыс. рублей в месяц могут платить технологу на производстве товаров для творчества, однако этот работник должен знать тонкости технологических процессов изготовления красок и пластилина.

Дизайнер мебели на фабрике может получать до 200 тыс. рублей в месяц, но от него ожидают наличия опыта работы в сфере прямых продаж, кроме того он должен быть осведомлен о тенденциях на мебельном рынке.

Конструктору столярных изделий, который умеет создавать чертежи и выезжать на замеры, могут предложить зарплату 130 тыс. рублей. Столько же готовы платить и печатнику на цифровом оборудовании, который обладает навыком работы в графических программах.

Мастер-лепщик, который может заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин, обещают платить в месяц 115 тыс. рублей, а руководителю цеха шелкотрафаретной печати по текстилю готовы предложить от 100 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно.