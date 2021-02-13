Минтруд и Минфин внесут предложения по повышению зарплат бюджетников

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13 февраля 2021, 16:27

Михаил Мишустин, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министерству труда и социальной защиты РФ и Министерству финансов РФ поручено до 20 апреля внести в правительство предложения о повышении оплаты труда отдельных категорий бюджетников.

Премьер-министр Михаил Мишустин 12 февраля на заседании правительства напомнил о майском Указе президента 2012 года. По словам Мишустина, система оплаты труда должна быть максимально прозрачной. Он подчеркнул, что майский Указ главы государства - это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов, и срока давности у него нет.

До 1 апреля Министерство здравоохранения, Минобрнауки, Минпросвещения и Министерство культуры представят в Минтруд подробную информацию об уровне зарплат бюджетник для обобщения.

Далее Минтруд и Минфин должны внести предложения в кабмин.

Как сказал глава правительства на совещании, необходимо оперативно собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, как различаются зарплаты в рамках одной структуры. "Важно видеть за этими цифрами людей", - подчеркнул Мишустин.

Несколько дней назад молодые ученые из Новосибирска рассказали Владимиру Путина о своей зарплате.