Путину рассказали, какая зарплата у учёных в Новосибирске. Он поинтересовался у Силуанова: «Где деньги, Зин?»

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8 февраля 2021, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kremlin.ru

В. Путин, Фото с сайте Кремля

В понедельник, 8 февраля, на заседании президентского совета по науке и образованию старший научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала, что ее зарплата составляет 25 тысяч рублей в месяц. Вместе с надбавками Проскурина получает 32 тысячи рублей.

По словам научного сотрудника, после указа президента о доведении заработных плат ученых до 200% от средней зарплаты по региону, работникам науки предложили перейти на полставки. Анастасия Проскурина заявила, что она и ее коллеги отказались перейти на полставки, и такие деньги получает за полный рабочий день.

Владимир Путин поинтересовался у министра финансов Антона Силуанова, действительно ли были повышены зарплаты ученых. Глава Минфина ответил, что по Новосибирской области ученые обеспечены зарплатой на положенном по указу уровне по региону.

«Антон Германович, если вы говорите, что у них там 200% от среднего по региону, то где деньги, Зин?» - поинтересовался Путин у министра. Президент поручил Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову заняться зарплатами ученых не только по Новосибирску, но и по другим регионам. Путин попросил своего помощника Андрея Фурсенко взять ситуацию на контроль.