В Сибирском транспортном СК заявили, что действовали законно при инциденте с госпитализацией в Омске Навального

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18 февраля 2021, 07:57 Источник: ТАСС

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России, действовало законно при инциденте с госпитализацией Алексея Навального в Омске в августе 2020 года.

В Ленинский суд Новосибирска поступила жалоба на действия следователей.

Руководитель управления Алексей Александров 17 февраля заявил, что действия следователей в отношении Навального соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральному закону.

В декабре 2020 года Ленинский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ при расследовании инцидента с госпитализацией Навального. Соратник Навального подал в областной суд апелляцию на данное решение. Областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил материал на новое судебное разбирательство.

20 августа прошлого года Навальный летел на самолете из Томска в Москву. Во время полете ему стало плохо. Самолет вынужденно сел в Омске и Навального госпитализировали.

Омские врачи оказали ему всю необходимую помощь. Никаких отравляющих веществ в его анализах не выявлено. По решению родственников Навального перевезли из Омска в Германию, на лечение в берлинскую клинику Charite. Правительство Германии вскоре заявило об отравлении Навального "Новичком".

При возвращении в Москву Навального задержали в аэропорту, арестовали. Суд лишил его свободы по делу "Ив Роше".

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