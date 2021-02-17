Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 22:17

фото: pixabay.com

Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети Clubhouse разблокировать аккаунт телеведущего Владимира Соловьёва. Ранее он сообщил, что его заблокировала интернет-платформа, нарушив свободу слова.

В уведомлении от администрации соцсети говорится, что блокировка введена до окончания проверки потенциальных нарушений доверия и безопасности. Clubhouse второй раз за три дня заблокировал аккаунт Соловьёва.

Телеведущий в своём Telegram-канале написал, что с его стороны не было никаких нарушений

По мнению Соловьёва, на него жалуются «либеральные подписчики». В Роспотребнадзоре попросили

компанию, владеющей соцсетью, объяснить причины блокировки тележурналиста.

В ведомстве отметили, что действия администрации соцсети нарушают права граждан на доступ к информации и её свободное распространение.

Роскомнадзор также обращает внимание, что администрацию Clubhouse могут признать причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру после высказывания Соловьёва о Гитлере.