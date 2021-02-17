Путин поддержал идею о введении продовольственных сертификатов

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17 февраля 2021, 14:23 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложения о введении продовольственных сертификатов для малоимущих и о создании семейного предпринимательства.

«Продовольственные сертификаты - мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», - высказал он в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

При этом Путин считает, что сейчас это не так актуально, как в разгар пандемии, но подумать над этим можно.

«По поводу семейного бизнеса, абсолютно правильно, это в общем интересно, мы это уже обсуждали. Правда, у нас есть и малый бизнес, у нас есть и индивидуальные предприниматели. В целом, можно как бы в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство», - уточнил глава государства.