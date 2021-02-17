Глава ВМС Украины Неижпапа: Россия превратила Крым в «самую мощную военную базу»

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17 февраля 2021, 13:03

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация превратила Крымский полуостров в «самую мощную военную базу». С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Алексей Неижпапа, глава украинских ВМС.

Согласно сведениям, озвученным Неижпапой, за семь лет Москва нарастила количество надводных судов и субмарин, входящих в состав Черноморского флота РФ, на 45%. В настоящий момент общее их число составляет 58.

Собеседник журналистов добавил, что российская сторона увеличила количество боевых самолетов в Крыму в три с половиной раза, а вертолетов — в девять раз. Численность воинского контингента, дислоцированного на полуострове, повысилась до сорока тысяч. Также на территории региона были развернуты системы ПРО и ПВО, процитировало Алексея Неижпапу отечественное интернет-издание «Украина.ру».

Как сообщалось ранее сегодня, в сети появилась публикация, в которой говорится, что НАТО на будущих учениях может разыграть план изоляции Крыма от России.