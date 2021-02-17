Суд признал экс-губернатора, бывшего полпреда президента Ишаева виновным в растрате

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17 февраля 2021, 11:09 Источник: ТАСС

Виктор Ишаев, фото: Juri Zolotarev, globallookpress.com

Суд признал виновным в совершении растраты бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Ишаев признан виновным в растрате в особо крупном размере будучи вице-президентом «Роснефти».

Приговор по делу Ишаева оглашают сегодня, 17 февраля, в Замоскворецком суде Москвы.

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», — цитирует судью ТАСС.

Наказание, которое суд избрал для Ишаева, будет оглашего в заключительной части приговора.

15 февраля Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Судья, оглашая приговор Маркелову, отметила, что он, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника.